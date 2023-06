Banchero, Italia o USA? Le indicazioni di Petrucci sul futuro in azzurro

SportFair

Nel mondo del basket continua tenere banco il futuro di Paolo Banchero, protagonista di una stagione di alto livello in Nba. Le prestazioni del 20enne non sono passate inosservate ed è testa a testa Italia-USA per il futuro in Nazionale.

Il presidente Federbasket Gianni Petrucci, durante l’anteprima del film ‘Un coach come padre’ dedicato a Sandro Gamba, si è soffermato sull’argomento e la situazione non sembra così facile.

“Se Banchero giocherà i Mondiali con l’Italia? Non lo so, noi ci speriamo, poi se non sarà adesso ci speriamo per le Olimpiadi 2024 se ci qualificheremo, oppure dopo. Lui ha preso la nazionalità italiana, poi è diventato il rookie dell’anno in NBA e quindi non sarà facile. Non mi illudo, ma se Paolo non viene con noi si perde tanto”.

Previsto un nuovo incontro con il Ct Pozzecco: “Banchero arriverà in Italia la settimana prossima per un accordo preso con Sky. Probabilmente incontrerà Pozzecco, io sarò a Tel Aviv con la Nazionale femminile per gli Europei”.