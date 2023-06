Banchero giocherà per l’Italia? L’agente: “ha una bellissima storia ma…”

SportFair

“Per un giocatore giovane come Paolo è sempre positivo avere diverse opzioni tra cui scegliere. A lui piacerebbe giocare per entrambe le nazionale, ma sa benissimo di non poterlo fare, per cui ci sarà da prendere una decisione ma al momento non sappiamo quando sarà: potrebbero volerci due giorni, o potrebbero volerci tre mesi“. Mike Miller, agente di Paolo Banchero, tiene ancora sulle spine i tifosi italiani circa il futuro in Nazionale del rookie dell’anno NBA.

Scegliere per 20 anni di carriera

Banchero non ha ancora scelto se giocare per gli USA o per l’Italia, potrebbe addirittura saltare i Mondiali: “noi al momento non diciamo né sì né no alla possibilità di partecipare ai Mondiali – afferma Miller a Sky Sport – ma qualsiasi sia la sua decisione questa non sarà mai contro una o contro un’altra squadra, o Paese, ma solo una scelta presa in considerazione di quello che è meglio per lui. Potrebbe scegliere di non giocare quest’estate o invece decidere di farlo, ma questa non è una decisione e per questo non vogliamo affrettarla: è un processo lungo, e sappiamo che la scelta di oggi avrà un impatto sui prossimi 15/20 anni del giocatore Paolo Banchero“.

Il legame con l’Italia

Miller non si è sbilanciato, ma ha sottolineato il legame che lega Banchero all’Italia: “ha una bellissima storia che lo lega all’Italia e anche solo avere l’opportunità di giocare per loro lo esalta, ma lo stesso vale per Team USA. Entrambe le soluzioni hanno il loro appeal, ma alla fine sarà soprattutto la pallacanestro a orientare la decisione di Paolo e della sua famiglia“.