ATP Stoccarda, Sonego subito ko: O’Connell ribalta il pronostico

SportFair

Si ferma agli ottavi di finale il percorso di Lorenzo Sonego all’ATP di Stoccarda. Sconfitta a sorpresa per il tennista italiano, ko contro Christopher O’Connell. Bella prestazione dell’australiano, in grado di ribaltare il pronostico e staccare il pass per i quarti di finale del torneo.

La sfida si è conclusa sul risultato di 2-0 (7-6, 6-3) e Sonego non è stato in grado di reagire nelle fasi calde della partita. Nel prossimo turno O’Connell dovrà vedersela contro il vincente tra Hurkacz e Watanuki. Adesso in campo Musetti, l’ultimo italiano rimasto nel torneo. Di fronte l’insidioso Gregoire Barrere.