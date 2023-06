ATP Stoccarda, Tiafoe ribalta Musetti: l’azzurro si ferma ai quarti

SportFair

E’ finita ai quarti di finale l’avventura di Lorenzo Musetti all’ATP Stoccarda. Il tennista azzurro non è stato in grado di mantenere il vantaggio e la delusione per il mancato risultato è fortissima. Vittoria in rimonta di Tiafoe, in grado di dominare il terzo set nella fase decisiva della partita.

Il primo set si chiude al tie-break a favore dell’italiano. Nel secondo set il match continua sul filo dell’equilibrio e questa volta è lo statunitense a vincere al tie-break. Musetti non rientra in partita e Tiafoe domina il terzo e decisivo set con il punteggio di 2-6.