Inizia con una vittoria la stagione su erba di Lorenzo Musetti. Il tennista italiano, numero 17 del ranking Mondiale maschile, ha esordito a Stoccarda con una vittoria ottenuta sul croato Gojo, numero 111 ATP.

Musetti si è imposto in 1 ora e 31 minuti di gioco. Primo set tosto, concluso al tie-break per 7-4 in favore dell’azzurro. Più semplice il secondo parziale di gioco terminato 6-3.