ATP Stoccarda, Musetti non sbaglia: doppio 6-3 a Barrere e quarti di finale

Continua il programma con l’ATP Stoccarda e il torneo entra nella fase importante. Giornata dai due volti per i colori italiani, prima la sconfitta di Sonego e poi la vittoria di Musetti. L’azzurro è stato protagonista di una buona prestazione contro Gregoire Barrere e la sfida si è conclusa in due set.

Musetti si è dimostrato in buona forma e si è imposto con un doppio 6-3. Il francese non ha demeritato ma non è stato lucido nei momenti chiave dell’incontro. Musetti stacca il pass per i quarti di finale e dovrà vedersela contro il vincente tra Lehecka e Tiafoe.