ATP Stoccarda: il derby tutto italiano Sonego-Berrettini è senza storia

Continua il programma all’ATP di Stoccarda di tennis e altri due italiani sono scesi in campo. Dopo il successo di Musetti contro Gojo, si sono affrontati Sonego e Berrettini nel derby dei sedicesimi di finale. La partita non è stata mai in discussione come conferma il risultato (6-1, 6-2). Nel prossimo turno Sonego dovrà vedersela contro il vincente tra O’Connell e Altmaier.

Lorenzo Sonego si è confermato in grandissima forma, al contrario Berrettini è lontanissimo dalla migliore condizione. Il romano è reduce da continui problemi fisici ed il futuro è sempre più incerto. La prestazione di oggi non è sicuramente incoraggiante in vista dei prossimi appuntamenti.