Dopo aver battuto il britannico Choinski in due set all’esordio, Lorenzo Musetti prosegue il suo percorso al Queen’s con un altro successo. Il tennista italiano, numero 16 al mondo, ha sconfitto l’americano Shelton (numero 35 ATP), in 2 ore e 13 minuti di gioco.

Sono serviti 3 set a Musetti per mettersi in tasca il pass per i quarti di finale del torneo britannico. Il tennista italiano ha vinto 6-4 il primo set, perso il secondo 4-6 e vinto il terzo nuovamente per 6-4.