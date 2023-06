ATP Halle, Sinner avanza al 2° turno: eliminato Gasquet

SportFair

Esordio ok per Jannik Sinner nei sedicesimi di finale dell’ATP di Halle. Primo contatto positivo con l’erba tedesca per il tennista di San Candido, attuale numero 9 e primo italiano nel ranking ATP, che ha superato il francese Richard Gasquet (numero 49 ATP) in 2 ore e 30 minuti di gioco.

Sono serviti 3 set a Sinner per avere la meglio sull’avversario. Dopo 36 minuti Sinner ha archiviato il primo set 3-6. Grande battaglia nel secondo parziale che, dopo 66 minuti, ha visto il francese trionfare 7-5. Decisivo il terzo set nel quale Sinner ha regolato Gasquet 2-6.