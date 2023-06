SportFair

E’ finita l’avventura di Marco Cecchinato al torneo a Eastbourne. Il tennista italiano è stato sconfitto in due set da Mackenzie McDonald, in grado di imporsi in due set. Il pronostico della vigilia è stato rispettato e il tennista italiano non è riuscito ad entrare veramente in partita.

Nel primo set lo statunitense piazza due break e chiude sul punteggio di 3-6. Nel secondo set è invece uno il break a favore di McDonald e definitivo 0-2 sempre con il punteggio di 3-6 anche nel secondo set.