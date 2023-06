Pazzesco Andy Diaz: 17,75 e record italiano nel salto triplo al Golden Gala

SportFair

Allo stadio Luigi Ridolfi di Firenze il Golden Gala Pietro Mennea decolla con il record italiano di salto triplo firmato al primo turno da Andy Díaz Hernández (Libertas Unicusano Livorno), che con 17,75 (0,9) vince la terza tappa della Wanda Diamond League migliorando di cinque centimetri il limite nazionale all’aperto di Fabrizio Donato, il suo attuale coach (17,60, Milano, 7 giugno 2000), una misura superiore anche al record italiano indoor di 17,73 (ancora Donato, Parigi, 6 marzo 2011). La misura vincente di Díaz è l’unica messa a registro, con tre nulli e due rinunce al terzo e al quinto turno di salti. Il saltatore nato a Cuba, in attesa di ricevere da World Athletics l’eleggibilità per gareggiare con la nazionale italiana, ha migliorato anche il personale precedente di 17,70 (finale di Diamond League 2022 a Zurigo).

Díaz Hernández ha esordito da italiano nella prima tappa del circuito a Doha, secondo con un formidabile 17,80 ventoso. Con la prestazione odierna, per Díaz c’è la dodicesima prestazione europea all-time, il record europeo stagionale, la terza misura mondiale 2023 e la prima vittoria in Diamond League di un italiano dal successo del suo mentore, la leggenda Fabrizio Donato, che vinse il Weltklasse di Zurigo con 17,29 il 30 agosto 2012. Brivido conclusivo nel sesto turno, riservato ai migliori tre in classifica dopo cinque turni: Hugues Fabrice Zango, il prodigio da Burkina Faso (17,81 a Doha), fa la barba alla misura di Díaz con 17,68 (-0,1).

Terzo il cubano campione del mondo indoor 2022 Lazaro Mártinez con 17,12 (0,5). Chiude al quarto posto Emmanuel Ihemeje col la miglior misura nel salto d’apertura (16,69/-0,6), ottavo Tobia Bocchi con 16,24/-0.9.