Alcaraz trionfa al Queen’s e sorpresa Bublik al torneo di Halle

Si sono concluse le due finali della giornata di tennis. Carlos Alcaraz trionfa al Queen’s e si conferma un tennista devastante. Il 20enne spagnolo si è imposto in due set contro De Minaur, mai veramente in grado di reagire. La partita si è conclusa sul risultato di 2-0 con un doppio 6-4. Un altro trofeo in bacheca per Alcaraz, un tennista sempre più vincente.

Sorpresa al torneo di Halle, in Germania. Vittoria in finale per Bublik, in grado di ribaltare il pronostico con Rublev. Il primo set è del russo naturalizzato kazako con il punteggio di 3-6. Nel secondo set si registra la reazione di Rublev (6-3). Nel terzo e decisivo set un altro 3-6, a favore di Bublik.