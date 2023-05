WWE Night of Champions: matchcard, orario e dove vederlo

SportFair

Un Premium Live Event da non perdere, con il ritorno del World Heavyweight Championship, dopo quasi 10 anni di assenza. Al Superdome di Gedda (Arabia Saudita), sabato 27 maggio alle 19 italiane, si farà ancora una volta la storia in casa WWE, in un evento che sarà disponibile sul WWE Network. Ecco la card di WWE Night of Champions, la serata in cui i titoli vengono messi in palio.

Matchcard WWE Night of Champions

World Heavyweight Championship – Seth Rollins vs AJ Styles: con la divisione dei brand e il draft appena terminato, Monday Night Raw ha bisogno del suo nuovo campione. Per questo Triple H ha re-introdotto un titolo storico come questo. A contendersi la corona saranno due assoluti artisti del ring, che potrebbero dare spettacolo in un dream match. Rollins e Styles hanno dovuto superare dei turni per arrivare fino a un passo dalla gloria.

Single Match – Cody Rhodes vs Brock Lesnar: dopo la vittoria d’astuzia di Backlash da parte dell’American Nightmare i due saranno di nuovo di fronte. Brutte notizie per Cody, che è stato infortunato da Lesnar nell’ultima puntata di Raw. Rhodes però ha già detto che si presenterà sul ring, anche se condizionato dai problemi fisici.

Single Match – Becky Lynch vs Trish Stratus: un altro dream match per i fan di tutto il mondo. La regina del passato e quella del presente nella Women’s Division si sfidano per la prima volta. Stratus ha voltato le spalle all’irlandese dopo il match che hanno disputato insieme a WrestleMania: la canadese, autoproclamatasi The Goat, vuole far capire ancora di essere la migliore di sempre in questo duello generazionale.

WWE Undisputed Tag Team Championship – Sami Zayn & Kevin Owens vs Roman Reigns & Solo Sikoa: c’è grande tensione all’interno della Bloodline dopo che The Usos hanno perso i loro titoli contro Kevin e Sami. Per questo il Tribal Chief ha detto di voler provare a riprendersi i titoli insieme a Solo, declassando i cugini. Interferiranno Jimmy e Jey?

Gli altri match:

WWE SmackDown Women’s Championship – Rhea Ripley vs Natalya

WWE Raw Women’s Championship – Bianca Belair vs Asuka

Intercontinental Championship – Gunther vs Mustafa Ali

Dove vedere WWE Night of Champions

Per seguire WWE Night of Champions basta iscriversi sul WWE Network e vedere i grandi campioni della WWE tramite smartphone, tablet, pc o qualsiasi dispositivo elettronico.