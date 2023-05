Nadal stremato, fan in allarme: ma non c’è molto di cui preoccuparsi

SportFair

Rafa Nadal è stato costretto al forfait anche agli Internazionali d’Italia a causa delle sue condizioni fisiche non ancora buone dopo l’infortunio procuratosi agli Australian Open.

Il tennista maiorchino aggiorna periodicamente i suoi fan sui social, ma un video circolato ieri ha fatto allarmare tutti i suoi tifosi e appassionati di tennis. Le immagini mostrano Rafa stremato e accovacciato, stanco e con sintimo di malessere prima di terminare un allenamento.

Si tratta però, come spiegano i media spagnoli, di immagini decontestualizzate, scattate alla Rafa Nadal Academy di Manacor. Secondo As, infatti, le condizioni di Nadal non sono peggiorate e prosegue il “processo di riadattamento”.

Nadal è apparso effettivamente stremato perchè ad ogni sessione di allenamento prova ad accelerare le sue possibilità di difendere il titolo al Roland Garros e spinge più che può il suo corpo.

Questo è ciò che Nadal fa, prova, prova in ogni sessione di allenamento per accelerare le sue possibilità di difendere il titolo vinto l’anno scorso a Parigi. Il suo ambiente confida che ci sia ancora tempo. Mancano 16 giorni all’inizio del Grande Slam francese (dal 28 maggio all’11 giugno) e lo spagnolo farà tutto ciò che è in suo potere per giocare sui campi dove ha ottenuto così tanto successo.

Garanzia

Questo, ovviamente, senza compromettere inutilmente la tua salute e purché tu ti veda con garanzie di essere competitivo. Tutti ti stanno aspettando. Intanto, a Roma, i suoi più grandi avversari, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, si preparano ad agire. Ed entrambi considerano Nadal il loro principale rivale .

60-70% sure no Nadal at RG 😞 pic.twitter.com/XTlemQ9xiN — Vansh (@vanshv2k) May 11, 2023