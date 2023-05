Verstappen è un alieno, da nono a primo a Miami! Gara disastrosa per la Ferrari

SportFair

Max Verstappen è per distacco il pilota più forte in Formula 1 e la Red Bull la vettura più veloce. La conferma è arrivata anche nel gran premio di Miami, nuovo appuntamento del campionato. L’olandese è stato autore di una rimonta strepitosa, dal nono al primo posto. Gli ultimi giri sono stati di grande passione per il duello con il compagno Perez.

Gran premio da dimenticare per le due Ferrari, Leclerc non è stato mai competitivo e Sainz ha pagato anche una penalità. Il passo indietro delle Rosse è stato evidente, il risultato di Baku è già un lontano ricordo.

La gara

In partenza non si registrano grossi scossoni: Perez riesce a mantenere la prima posizione, poi Alonso e Sainz. Bagarre tra Leclerc e Magnussen, un super Verstappen effettua un doppio sorpasso. L’olandese è scatenato e risale fino alla seconda posizione, poi Perez va ai box e l’olandese vola in testa.

Grave errore per Sainz, il ferrarista entra troppo veloce durante la sosta e viene punito con 5 secondi di penalità. Il ritmo di Verstappen è impressionante, poi rientra e Perez torna in testa. L’olandese è però nettamente superiore, risorpassa il compagno e trionfa con pieno merito.

Vince Verstappen, poi Perez e Alonso sul podio. Al quarto e quinto posto Russell e Sainz, poi Hamilton. Solo settimo Leclerc.

Le dichiarazioni

Verstappen: “è stata una bella gara, sono riuscito a recuperare. E’ andato in scena anche un bel duello con Perez. Ieri ho avuto un contrattempo, la gara di oggi è stata pulita. Ero molto fiducioso, la strategia ha pagato”.

Perez: “ho dato tutto. Non avevamo abbastanza passo e la gara è stata difficile. Oggi Max era particolarmente forte e la vittoria è meritata. Le medie non sono state tanto competitive e compromesso la nostra gara. Non avevamo il passo”.

Alonso: “la macchina è fantastica, è stata una gara solitaria. La Ferrari non è stata molto competitiva. Ci prendiamo il podio, siamo già concentrati per le prossime gare. Adesso voglio qualcosa in più, almeno il secondo posto. Le Red Bull sono attualmente più forti”.