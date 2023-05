Valentino Rossi e Jorge Lorenzo finalmente ‘amici’: la FOTO social fa impazzire i fan

SportFair

Il GP di Spagna di MotoGP ha fatto ritrovare il sorriso a tutti i ducatisti. Seppur il team ufficiale di Borgo Panigale ha dovuto fare a meno di uno dei suoi piloti, Enea Bastianini, che non è riuscito a portare a termine il suo weekend di gara a causa del troppo dolore, la festa è stata grande domenica.

Pecco Bagnaia ha infatti vinto il GP di Spagna, tagliando per primo il traguardo di Jerez de la Frontera davanti agli occhi del suo maestro Valentino Rossi. Il Dottore è stato nel paddock domenica e ha avuto modo di assistere i suoi allievi, primo fra tutti il fratello Luca Marini, nel suo team Mooney VR46, ma anche di fare incontri speciali.

Tra questi, oltre al saluto in pista con Dani Pedrosa, anche quello con Jorge Lorenzo, col quale ormai ha un rapporto ‘amichevole’. Quella tra Rossi e Lorenzo è stata una delle rivalità più forti e sentite della storia della MotoGP, con i due piloti che non se le sono mandate a dire, con frecciatine e battaglie in pista. Adesso, però, sembra che i due ex piloti si siano lasciati tutto alle spalle tanto da scattarsi foto sorridenti insieme e condividerle sui social.

“Poco talento al metro quadrato 🙄”, ha scritto il maiorchino a corredo di una foto nella quale abbraccia il suo storico rivale.