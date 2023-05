USA, terminano le restrizioni covid: Djokovic potrà giocare gli US Open

SportFair

La notizia era nell’aria da tempo, ma oggi finalmente è arrivata l’ufficialità dalla Casa Bianca: l’11 maggio termineranno definitivamente le restrizioni Covid negli USA.

Anche i non vaccinati contro il Covid, dunque, potranno rimettere piede in terra statunitense. Una splendida notizia per Novak Djokovic, che negli ultimi anni, a causa della sua posizione sul vaccino anti-Covid, è stato costretto a saltare tutti i tornei statunitensi, da Toronto agli US Open, da Indian Wells a Miami, senza dimenticarsi di Cincinnati.

Djokovic, che proprio quest’anno è potuto tornare in Australia, da dove era stato espulso, vincendo gli Australian Open, primo Slam dell’anno, potrà rimettere piede anche al Flushing Meadows di New York, dove a fine agosto inizieranno gli US Open.