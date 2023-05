Udinese-Napoli, contatto tra tifosi e paura in campo | VIDEO

SportFair

Grande festa in campo Napoli per la vittoria del terzo scudetto della sua storia, ma anche momenti di tensione. E’ stato raggiunto un risultato storico per la squadra di Luciano Spalletti, gli azzurri sono riusciti a strappare un punto contro l’Udinese. La sfida alla ‘Dacia Arena’ si è conclusa sul risultato di 1-1 con i gol realizzati da Lovric e da Osimhen.

Al fischio finale si sono registrati anche momenti di tensione. I tifosi del Napoli sono entrati in campo per l’invasione, i supporter delle due squadre sono entrati in contatto. La folla è scappata verso le tribune. Fortunamente non si sono registrate gravi conseguenze.

Udinesi caricano i napoletani pic.twitter.com/VRYL3WAm5e — Wazza (@wazzaCN) May 4, 2023