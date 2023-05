L’ucraina Kalinina batte la russa Kudermetova, niente stretta di mano: “luce per l’Ucraina”

SportFair

“Io in finale agli Internazionali di Roma? Per me era importante vincere ogni partita visto quello che l’Ucraina sta passando. Spero di aver dato qualche piccola emozione positiva al mio Paese, un po’ di gioia“. Sono le parole di Anhelina Kalinina, tennista ucraina numero 47 al mondo che ha raggiunto la finale degli Internazionali d’Italia.

La 26enne di Nova Kachovka ha superato in 3 set (5-7 / 7-5 / 2-6) la russa Veronika Kudermetova, numero 12 del ranking femminile. Al termine della partita nessuna stretta di mano fra le due, segno di come il conflitto fra Russia e Ucraina influisca anche sui campi da tennis.