Trionfo di Bronzetti a Rabat! L’azzurra vince contro Grabher in 3 set

Grandissima soddisfazione per l’Italia del tennis, la gioia è arrivata dal torneo di Rabat, in Marocco. La grande protagonista è stata Lucia Bronzetti, in grado di trionfare contro Julia Grabher in una finale veramente spettacolare.

Partenza importante dell’italiana che prova a mettere subito le cose in chiaro e il primo set si chiude sul risultato di 4-6. Il match continua sul filo dell’equilibrio, l’austriaca torna in partita e vince il secondo set 7-5. Il terzo e decisivo set regala spettacolo, Bronzetti si dimostra in grandissima forma e vince 5-7. Primo titolo per Bronzetti e l’Italia si conferma a Rabat, dopo il trionfo dell’anno scorso di Martina Trevisan.