Tre squadre italiane in finale nelle competizioni europee: non succedeva da 29 anni

Il calcio italiano torna ad altissimi livelli e le prospettive sono sempre più interessanti. Addirittura tre squadre hanno staccato il pass per la finale europea: l’Inter in Champions, la Roma in Europa League e la Fiorentina in Conference. Il rendimento della compagine di Simone Inzaghi è stato di altissimo livello e in semifinale si è registrata l’apoteosi nel derby contro il Milan.

La squadra di Mourinho è riuscita ad alzare il muro sul campo del Leverkusen e la sfida in Germania si è conclusa sul risultato di 0-0. Infine il blitz della Fiorentina contro il Basilea.

L’Italia con tre squadre in finale nelle competizioni europee

L’Italia porta tre squadre in finale nelle competizioni europee, è la quinta volta nella storia. La prima risale alla stagione ’88/’89 con tre squadre in finale: il Milan contro la Steaua Bucarest in Coppa dei Campioni, la Sampdoria con il Barcellona in Coppa della Coppe e il Napoli contro lo Stoccarda in Coppa Uefa. Il bilancio è stato di due vittorie, rossoneri e azzurri.

La stagione successiva è apoteosi: il Milan vince ancora la Coppa dei Campioni, la Samp trionfa in Coppa delle Coppe contro l’Anderlecht e la Juve vince contro la Fiorentina in Coppa Uefa. Poi la stagione ’92/’93 conclusa con la vittoria del Parma in Coppa delle Coppe e la Juventus in Coppa Uefa contro il Dortmund. Sconfitta, invece, del Milan in Coppa dei Campioni contro il Marsiglia.

La stagione successiva ancora tre finaliste: il Milan alza ancora la Coppa dei Campioni contro il Barcellona, l’Inter contro il Salisburgo in Coppa Uefa. Sconfitta del Parma in Coppa delle Coppe contro l’Arsenal.