“Mi laureo, ma mio padre andrà a vedere la Roma”: la storia di Marta divide il web

Mercoledì 31 maggio è la data cerchiata con un cerchietto giallo e rosso da tutti i tifosi della Roma. Pellegrini e compagni, in quella data, si giocheranno la finale di Europa League contro il Siviglia. Una partita attesissima dai tifosi, con ancora negli occhi il trionfo di Tirana in Conference League dell’anno scorso e la voglia di fare il bis. Ma cosa succede se, nello stesso giorno, è previsto un altro evento ‘irrinunciabile’?

La storia di Marta

Nelle ultime ore è diventata virale la storia di Marta, raccontata durate una puntata di “I Lunatici” di Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio in diretta su Rai Radio2. La ragazza conseguirà la propria laurea proprio mercoledì 31 maggio, ma suo padre non sarà presente poichè a Budapest per seguire la Roma.

“Mi chiamo Marta e vorrei raccontarvi una cosa che mi sta facendo rimanere male – ha raccontato la ragazza – Mercoledì mi laureo in biologia ma mio padre non sarà alla cerimonia perché mi ha detto di aver trovato dei biglietti per la finale di Europa League della Roma a Budapest. Per un uomo di 60 anni la laurea della figlia viene dopo la sua squadra di calcio“.

Il web si divide

La storia ha fatto il giro dei social e, come spesso accade in questi casi, ha diviso il web. C’è chi ha espresso la propria solidarietà alla ragazza sottolineando: “come si fa a mettere una partita di pallone davanti a un traguardo così importante per un figlio?“.

E c’è anche chi ha spezzato una lancia in favore del padre sostenendo che “alla fine scegliere una cosa del genere non è per forza sinonimo di cattiveria ed egoismo, se quel signore è un vero tifoso va compreso, anche le mamme e i papà devono fare cose per loro e non sempre e solo per i figli“.

Qualcuno ha chiesto alla ragazza di spostare il giorno della discussione, qualcun altro ha chiesto al padre di rinunciare la partita, altri utenti hanno invece confessato che avrebbero preferito la partita anche loro. Chissà se alla fine il papà cambierà idea…