Sparatoria Belgrado, Doncic dal cuore d’oro: pagherà i funerali delle vittime

Luka Doncic ha manifestato sui suoi social tutta la sua vicinanza alla famiglia delle vittime della sparatoria avvenuta mercoledì scorso alla scuola elementare Vladislav Ribnikar nel quartiere di Vraca, a Belgrado, in Serbia.

Il cestista NBA ha anche annunciato, tramite la sua fondazione, che pagherà personalmente i funerali dei defunti, 8 bambini e un adulto, e la terpia psicologica per tutte le persone colpite.

Il post di Doncic

“Il mio cuore è spezzato dalla tragica sparatoria in Serbia e dalla perdita di vite umane, comprese quelle di questi bambini innocenti. I miei pensieri vanno alle famiglie e alla comunità colpite da questa tragedia. Belgrado, vi sostengo e sono con voi in questi tempi difficili. Dalla Fondazione Luka Doncic sto esplorando, sia nell’immediato che a lungo termine, modi per sostenere gli studenti e le famiglie colpite da questo massacro. Sono impegnato e continuerò ad aggiornare questa situazione quando saranno disponibili maggiori dettagli”.

Doncic ha una nonna, zii e un cugino che vivono vicino al posto.