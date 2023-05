Sofya Zhuk, dal successo a Wimbledon a OnlyFans: “non eccitarti troppo”

SportFair

Talento e impegno non sempre bastano nel mondo dello sport. Per far bene e ottenere risultati importanti serve anche passione, una passione infinta e smisurata, quella che forse non aveva Sofya Zhuk.

Campionessa a Wimbledon Junior nel 2015, a soli 15 anni, Sofya ha deciso di ritirarsi dal tennis 4 anni dopo, nel 2019, per dedicarsi alla vita da modella.

L’ex tennista russa ha ottenuto un buon successo in questo nuovo mestiere al quale si sta dedicando pienamente, con tante novità e aggiornamenti.

La 20enne russa ha deciso di iniziare a condividere adesso anche dei contenuti su OnlyFans, il famoso sito web non censurato per adulti, ma ha avvertito tutti che non condividerà nudità.

“Aprirò un account Only Fans. Non ci saranno nudità, quindi non eccitarti troppo, ma ci saranno alcune cose interessanti“, ha riferito l’ex tennista russa, che vive a Miami.