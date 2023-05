Siviglia-Roma, cresce l’attesa: telecronisti e diretta tv della finale di Europa League

SportFair

E’ quasi tutto pronto per Siviglia-Roma, finale di Europa League in programma mercoledì 31 maggio alle ore 21 a Budapest. Gli spagnoli sono specialisti della competizione, mentre l’obiettivo dei giallorossi è confermare il risultato della scorsa stagione in Conference e alzare un altro trofeo. L’attesa è altissima e si preannuncia una partita di grande intensità.

I tifosi giallorossi sono in viaggio, previsti in circa 20mila per spingere la squadra di Mourinho verso l’impresa. Lo scalo romano si sta progressivamente colorando di giallorosso, con i tifosi in festa: sino a metà pomeriggio sono 23 i voli diretti nella Capitale ungherese in partenza dallo scalo romano.

Finale Europa League, oggi Siviglia-Roma: i dettagli

Siviglia-Roma, finale di Europa League, è in programma alle ore 21 alla Puskas Arena di Budapest, Ungheria, e sarà visibile in diretta su DAZN, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251) e in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play, Now e sulla piattaforma Sky Go.

I telecronisti

Il match sarà trasmesso su DAZN con il racconto di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni, ma anche su Sky con la telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento tecnico di Luca Marchegiani. A bordocampo ci saranno Paolo Assogna, Angelo Mangiante, Riccardo Gentile e Valentina Mariani. Infine in chiaro su Rai Uno con la telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.