Siviglia-Roma, la Puskas Arena regala spettacolo: le coreografie | FOTO e VIDEO

Siviglia e Roma sono in campo per la finale di Europa League, l’atmosfera alla Puskas Arena è da impazzire. Il pronostico è apertissimo, da una parte la grande specialista della competizione e dall’altra un allenatore vincente come José Mourinho. L’allenatore giallorosso recupera Dybala dal primo minuto.

Il Siviglia è reduce dalla vittoria in semifinale contro la Juventus, la Roma dal successo contro il Leverkusen. Momenti di tensione con scontri per le vie di Budapest: il bilancio è di 3 feriti e 7 persone sono state arrestate. Spettacolo clamoroso alla Puskas Arena, le coreografie dei tifosi sono mozzafiato.

