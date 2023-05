Shakira con Hamilton a Miami: giretto in barca insieme ad alcuni amici | FOTO

Shakira e Lewis Hamilton avvistati ancora insieme. La cantante colombiana ed il pilota britannico erano stati pizzicati insieme in un locale a Miami dopo la gara di Formula 1 dello scorso weekend e adessosono stati fotografati nuovamente mentre si godevano un po’ di relax in barca cond egli amici.

La leggenda della F1 è apparsa mentre aiutava l’ex di Piquè a salire sull’imbarcazione per un giretto con degli amici. Shakira è stata prelevata dal retro della sua villa da 16 milioni di sterline a Miami Beach prima di girare intorno a Biscayne Bay. La 46enne sfoggiava un top bikini lilla con frange e pantaloncini abbinati. Sorridente e felice mentre saliva a bordo della barca, Shakira ha poi salutato Hamilton e i suoi amici per fare rientro a casa.

Il pilota della Mercedes, 38 anni, indossava un berretto bianco, occhiali da sole, un top senza maniche nero e pantaloncini a scacchiera, mettendo in mostra i suoi tatuaggi.

Sembra però che tra i due non ci sia niente di più che una bella amicizia.

Forget Fernando Alonso and Taylor Swift.

Here are Lewis Hamilton and Shakira. pic.twitter.com/VlAeyYljya

— Stefanie (@fastpitstop) May 11, 2023