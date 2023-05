Shakira pazza per la Formula 1! A cena con… Hamilton dopo il GP di Miami

SportFair

E’ andato in scena lo scorso weekend il GP di Miami, un appuntamento ricco di show e amatissimo dai vip, che hanno popolato il paddock soprattutto nella domenica di gara.

In tantissimi sono stati ospiti del GP di Miami, dai tennisti Serena Williams e Federer, a Khabi Lame, fino a personaggi dello spettacolo e della musica, come Shakira.

La cantante colombianta non sta vivendo un momento troppo felice, dopo la separazione da Gerard Piquè, che la ha tradita con Clara Chià Marti. L’artista è stato vista con Tom Cruise, anche se erano presenti anche altre celebrità come Vin Diesel, Elon Musk e Jeff Bezos, tra gli altri.

Un viaggio a Miami in cui Shakira non si è goduta solo la Formula 1 sul circuito, ma anche fuori dalla pista: la colombiana, infatti, è andata a cena con un pilota domenica dopo la gara, come mostrato da alcuni video pubblicato dai fan sui social network: alcune immagini mostrano Shakira con Hamilton. I due sono stati immortalati al ristorante Cipriani e in tantissimi hanno iniziato a fantasticare, pensando si trattasse di un appuntamento galante tra i due.

shakira en el restaurante Cipriani en Miami conociendo a Lewis Hamilton del equipo Mercedes (7 de mayo) #shakira pic.twitter.com/LofdrJeqVj — Shakira-Barranquilla (España)🤖 (@sweetycary) May 8, 2023