Lo sfogo di Halba Diouf, l’atleta trans che non potrà partecipare a Parigi: “emarginata”

SportFair

La Federazione Internazionale di Atletica Leggera ha stabilito delle nuove regole lo scorso marzo vietando alle donne transgender di competere nelle gare femminili.

Una decisione che non lascia indifferente Halba Diouf, atelta trans che si sente “emarginata” e “perseguitata”dai nuovi regolamenti, poichè non potrà realizzare il suo sogno di partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024.

“Vorrei portare la bandiera francese e poter partecipare ai Giochi. Mi farebbe molto piacere. Sarebbe la prima volta che una donna transgender francese rappresentasse la Francia, portasse la bandiera francese e facesse parte dei Giochi Olimpici , l’evento più importante dello sport“, ha detto il velocista dei 200 metri.

L’atleta non potrà candidarsi in rappresentanza del suo Paese. Il Consiglio mondiale di atletica leggera a marzo ha vietato alle donne transgender che avevano superato la pubertà come uomini di competere negli eventi femminili. Fino ad allora, avrebbero potuto competere se i loro livelli naturali di testosterone fossero inferiori a cinque nanomoli per litro nel sangue. Questo limite è stato ridotto a 2,5 nanomoli per litro di sangue (metà) e deve essere mantenuto per almeno 24 mesi per gli atleti con differenze di sviluppo sessuale (DSD).

Alain Berliner, endocrinologo dell’atleta, assicura che Halba “è una donna , dal punto di vista fisiologico, ormonale e legale. I suoi livelli di testosterone sono attualmente inferiori a quelli riscontrati in media nelle donne nate femmine . Il livello di testosterone di una donna è compreso tra 0,08 e 0,48 e Halba è 0,21 . Quindi non ha alcun vantaggio nello sport a causa del testosterone perché ne ha pochissimo. Non riesco a capire questa decisione”.

Halba Diouf è nata in Senegal e si è trasferita in Francia quando aveva solo quattro anni. Le autorità francesi hanno riconosciuto la sua transizione di genere nel 2021, ma si allenava da quando era piccola e aveva un obiettivo: le Olimpiadi. “L’unica salvaguardia che hanno le donne transgender è il loro diritto a vivere come desiderano e questo ci viene negato, siamo molestate. Mi sento emarginata perché mi escludono dalle competizioni ”, ha detto la francese.