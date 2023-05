Scottie Pippen scatena le discussioni: “Michael Jordan? Prima del mio arrivo…”

SportFair

Scottie Pippen continua a scatenare motivi di discussione, in particolar modo non sono passate inosservate le bordate a… Michael Jordan. “Ho visto giocare Michael Jordan prima che venisse ai Bulls. Ragazzi, l’avete visto giocare. Era un giocatore orribile”. Poi altre bordate: “era bruttissimo giocare con lui. Tutto un uno contro uno e pessimi tiri a canestro. All’improvviso, diventiamo una squadra e iniziamo a vincere. Tutti si dimenticano chi fosse prima: un giocatore che non era certo il migliore della sua categoria”, le parole nell’ultima puntata del podcast “Gimme The Hot Sauce”.

Sul paragone tra Michael Jordan e LeBron James: “LeBron sarà statisticamente il più grande ad aver mai giocato. Non c’è paragone. Nessuno ci va neanche vicino. Ma questo lo rende il più grande di sempre? Questo è da discutere, ma io non credo che abbia molto senso perché il nostro è un gioco di squadra e un singolo non può vincere da solo”.