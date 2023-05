Sainz, dubbi sul futuro: l’ultimatum dello spagnolo alla Ferrari

SportFair

L’inizio di stagione della Ferrari in Formula 1 non è stato di certo positivo, l’auto non è competitiva e le prospettive per il futuro sono preoccupanti. I piloti sono delusi e il campionato rischia di chiudersi senza particolari gioie. Continuano a circolare voci sul mercato piloti, in particolar modo sull’arrivo in Ferrari di Lewis Hamilton per formare una coppia entusiasmante con Leclerc.

Sainz non ci sta e pretende chiarezza: “Tutto sarà risolto prima dell’inizio della prossima stagione. Ovviamente non voglio rivelare quali siano le mie strategie in termini di trattative contrattuali perché è qualcosa che non racconterò mai.

Ad ogni modo ho sempre sottolineato come mi piaccia affrontare un campionato sapendo dove correrò l’anno successivo, perché ho vissuto questa esperienza in Renault e non mi è piaciuta affatto. Le voci che si leggono in giro? Fa parte del gioco, ma non mi interessano”, le dichiarazioni dello spagnolo a Crash.net.