Roma-Leverkusen, l’Olimpico è una meraviglia: la coreografia | FOTO e VIDEO

E’ iniziata la serata europea, sono in corso le partite di semifinale di Europa e Conference League. In Europa League sono due le squadre italiane in corsa, la Juventus e la Roma. La compagine di Massimiliano Allegri è in campo contro il Siviglia in uno scontro fondamentale per l’obiettivo stagionale dei bianconeri.

Pubblico delle grandi occasioni anche all’Olimpico per il match tra Roma e Leverkusen, il colpo d’occhio è mozzafiato e la coreografia dei padroni di casa non è passata inosservata. La squadra di Mourinho in campo con il dodicesimo uomo.

Infine le partite di Europa League. Bellissima la coreografia anche dei tifosi della Fiorentina, in campo contro il Basilea. Spettacolo di colori anche nel match tra West Ham e Az.