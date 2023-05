Roma e Fiorentina in finale di Europa e Conference League! Eliminata la Juventus

SportFair

Altre due squadre italiane volano in finale: dopo l’Inter in Champions, Roma e Fiorentina si sono confermate in Europa e Conference League. Eliminata la Juventus. Allegri schiera a sorpresa Kean nel ruolo di prima punta, alle sue spalle Di Maria. Brutta prestazione dell’argentino, autore di un gravissimo errore nel primo tempo. I padroni di casa rispondono con Torres, Ocampos e En Nesyri.

Nel primo tempo si registrano tante occasioni da una parte e dall’altra, il portiere Szczesny si supera. Colpo di testa di Gatti, poi Di Maria si divora il vantaggio. Palo di Kean. Brutto infortunio di Fagioli, entra Paredes. La Juventus rischia con un intervento di Cuadrado in area di rigore, l’arbitro non fischia.

Entrano Suso, Chiesa e Vlahovic. E’ proprio l’attaccante serbo a portare in vantaggio i bianconeri. I cambi fanno la differenza, Suso con un grande tiro da fuori trova il pareggio. Si va ai supplementari e un altro ex Serie A condanna la Juventus: Lamela sigla il definitivo 2-1. Espulso Acuna. Il Siviglia vola in finale contro la Roma, bianconeri eliminati.

Roma e Fiorentina

La Roma si conferma sempre più una squadra da Europa e vola in finale di Europa League, la seconda consecutiva dopo quella di Conference della scorsa stagione. La squadra di Mourinho è stata in grado di confermare il risultato dell’andata (1-0) e in Germania ha disputato una gara molto attenta in fase difensiva.

Il Leverkusen si schiera con Diaby, Wirtz e Azmoun, la Roma risponde con la coppia formata da Belotti e Abraham. La prima occasione è per Pellegrini, poi la traversa di Diaby. I padroni di casa continuano a spingere, ci prova Azmoun ma il risultato non si sblocca. Si va all’intervallo sullo 0-0. Alla ripresa l’arbitro costretto a fermare la partita per qualche minuto per il comportamento dei tifosi di casa.

Il Leverkusen attacca e sfiora il gol anche con l’iraniano. Il tiro sfiora il palo. Il risultato non cambia, finisce 0-0, la Roma è in finale di Europa League!

Trionfo della Fiorentina, è in finale di Conference League. La gara contro il Basilea si è conclusa sul risultato di 1-3 dopo i tempi supplementari con i gol siglati da Nico Gonzalez (doppietta) e il gol decisivo di Barak.