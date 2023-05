Roland Garros, doppio successo azzurro: esordio ok per Musetti e Sonego

SportFair

Prima giornata positiva per i tennisti italiani impegnati nel main draw del Roland Garros. Dopo l’esordio vincente di Arnaldi arrivano altre due vittorie di marca tricolore. La prima è quella firmata da Lorenzo Musetti, numero 18 del ranking maschile, sullo svedese Ymer, numero 53 al mondo. L’Italiano si è imposto in 2 ore e 36 minuti di gioco con il punteggio di 7-5 / 6-2 / 6-4.

Vittoria in 4 set invece per Lorenzo Sonego. Il numero 45 del rankig maschile ha sconfitto in 2 ore e 55 minuti di gioco Ben Shelton, tennista che occupa il 35° slot della classifica ATP. Sonego ha avuto la meglio con il punteggio di 4-6 / 6-3 / 3-6 / 3-6.