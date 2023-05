SportFair

Una vittoria e una sconfitta per gli italiani impegnati nelle gare serali del primo turno del Roland Garros. Il successo tricolore è firmato da Jannik Sinner che, come da pronostico, si sbarazza del francese Muller (101 al mondo) in 1 ora e 48 minuti di gioco. Sinner si è imposto agevolmente con il punteggio di 6-1 / 6-4 / 6-1.

Niente da fare invece per Marco Cecchinato. Il tennista siciliano è stato sconfitto in 2 ore esatte di gioco dal francese van Assche con il punteggio di 6-1 / 6-1 / 6-3.