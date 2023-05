SportFair

Si chiude al secondo turno l’esperienza di Sara Errani al Roland Garros 2023. La tennista italiana, numero 73 del ranking femminile, si è arresa in due set alla romena Irina Begu, numero 27 WTA. Match complicato per la tennista italiana sconfitta in 1 ora e 13 minuti di gioco.

Begu si è presa il primo set con il punteggio di 3-6 con 3 break al primo, terzo e settimo game, prima di capitalizzare il secondo set point utile su servizio della Errani. Netto 0-6 nel secondo set.