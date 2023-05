SportFair

L’avventura di Matteo Arnaldi al Roland Garros, la prima in uno Slam per il giovane italiano, si chiude al secondo turno. Dopo il successo all’esordio sul colombiano Galan, il tennista azzurro si deve arrendere a Denis Shapovalov, numero 32 del ranking maschile, tennista di un livello ancora troppo superiore per il l’italiano classe 2001.

Shapovalov stacca il pass per i sedicesimi dello Slam parigino in 2 ore e 57 minuti di match imponendosi in 4 set con il punteggio di 2-6 / 6-3 / 3-6 / 3-6.