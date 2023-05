Internazionali d’Italia, Paolini e Pigato avanzano: i risultati delle azzurre

SportFair

E’ iniziato lo spettacolo degli Internazionali d’Italia! Mentre gli uomini si sfidano ancora nelle qualificazioni in attesa dell’inizio del torneo, le donne sono scese in campo per il primo turno del Masters 1000 capitolino.

Giornata dolce-amara per le italiane. Stefanini, numero 105 al mondo, è stata eliminata al debutto da Wang Xiy: la sfida è terminata dopo due ore e 29 minuti di gioco con un doppio 7-6. Va a Pigato il primo derby azzurro del torneo: l’azzurra, numero 483 al mondo, ha avuto la meglio sulla connazionale Cherubini, 421ª del ranking WTA. Pigato ha trionfato dopo due ore e 25 minuti di gioco col punteggio di 7-5, 2-6, 6-3. Ai 32esimi Pigato sfiderà Kasatkina.

Avanza anche Jasmine Paolini: l’azzurra numero 65 al mondo ha trionfato in tre set contro Wang Xin. La sfida è terminata dopo due ore e 23 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 7-6, 6-2. Al secondo turno Paolini farà i conti con Rybakina. Infine è stata eliminata al debutto Spiteri: l’italiana, 508ª del ranking WTA, ha ceduto a McNally: la sfida è terminata in un’ora di gioco col punteggio di 6-0, 6-1.