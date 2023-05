La rinascita di Vlahovic e la tripletta di Dia: attaccanti show nelle prime gare della 33ª giornata

SportFair

E’ iniziata con il botto la 33ª giornata del campionato di Serie A. Tutti gli occhi sono su Lazio-Sassuolo, in grado di regalare il terzo scudetto al Napoli in caso di mancato successo dei biancocelesti. Nel frattempo si sono concluse anche le altre partite. Torna al successo la Juventus, in piena corsa per la qualificazione in Champions League. Non è stata una partita semplice per la squadra di Massimiliano Allegri, allo Stadium contro il Lecce. La gara si sblocca con una punizione di Paredes, poi il pareggio su rigore di Ceesay. E’ Vlahovic a regalare i tre punti ai bianconeri.

Non sbaglia l’Atalanta, sempre più in corsa e chiamata da una grande partita nella prossima giornata proprio contro i bianconeri. La squadra di Gasperini ha vinto in rimonta contro la Spezia (3-2), i gol sono stati realizzati da De Roon, Zappacosta e Muriel. Per gli ospiti in gol Gyasi e Bourabia.

Gol e spettacolo tra Salernitana e Fiorentina, la gara si è conclusa sul risultato di 3-3. E’ un momento magico per Dia, dopo il gol contro il Napoli l’attaccante è stato autore di una tripletta fantastica. Le reti dei viola sono state realizzate da Nico Gonzalez, Ikone e Biraghi su punizione. Colpo del Torino sul campo della Sampdoria, prima del match è andata in scena la contestazione dei tifosi blucerchiati. Al 31′ è Buongiorno a regalare i tre punti a Juric, nel finale il definitivo 0-2 di Pellegri.