Retroscena Butler: ha offerto i biglietti delle Finals a una tennista… durante i Play-in

Jimmy Butler è l’uomo simbolo della cavalcata Playoff dei Miami Heat. Leader carismatico della squadra, letale in attacco e tosto in difesa, risponde alle provocazioni (chiedere a Grant Williams) e mostra sempre una grande sicurezza di sè infondendo fiducia ai compagni.

A proposito di sicurezza nei propri mezzi, Jimmy Butler è sempre stato convinto di poter arrivare alle Finals. No, non sul 3-0 contro Boston e nemmeno sul 3-3 dopo la clamorosa rimonta dei Celtics, ma addirittura dai Play-in! Il retroscena lo svela la tennista Coco Gauff.

Ti servono biglietti… per le Finals?

La tennista americana, grande tifosa dei Miami Heat e amica di Butler, ha spiegato di aver tratto ispirazione dall’attitudine di Jimmy nella vittoria ottenuta in rimonta contro Rebeka Masarova nel primo turno del Roland Garros.

“Onestamente dopo aver perso il primo mi sono caricata dicendo a me stessa che se Jimmy non si era spaventato dopo la rimonta dei Celtics fino al 3-3 allora avrei dovuto fare altrettanto credendo in me stessa e continuando a lottare“.

Al Miami Open Butler era andato a vedere dal vivo la tennista, i due si sono conosciuti e il cestista ha chiesto alla ragazza se volesse dei biglietti per sè e per la famiglia in vista delle ultime gare della regular season e dei Playoff. La Gauff è stata costretta a rifiutare a causa dei troppi appuntamaenti sportivi e allora Butler le ha proposto di andare a vedere direttamente le Finals!

“Mi ha detto che quando avrebbero raggiunto le Finals avrebbe tenuto dei biglietti per me e la mia famiglia e questo è accaduto prima della partita inaugurata del play-in persa contro gli Atlanta Hawks, e ha detto quando, non se“, ha raccontato Gauff. Fare una promessa del genere dopo una regular season mediocre, dopo aver perso la prima gara del Play-in e presentandosi da 8ª squadra in posteason non è da tutti… ma è da Jimmy Butler.