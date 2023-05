Raffaella Fico si ‘spoglia’ in tv: bagno a Posillipo per lo scudetto del Napoli

SportFair

Le Iene avevano raccolto alcune promesse tempo fa di diversi personaggi famosi napoletani: Siani, Gigi D’Alessio, Francesco Paolantoni, Luigi De Magistris e Raffaella Fico avevano fatto dei fioretti ai microfoni di Filippo Roma e adesso, una volta vinto lo Scudetto, hanno dovuto mantenere la loro promessa.

Se Gigi D’Alessio ha optato per un gavettone gelido e Siani per mangiare un kg di polenta, Francesco Paolantoni e Raffaella Fico hanno pensato a qualcosa di più bollente: l’attore e comico napoletano ha sfilato nudo sul lungomare di Napoli mangiando pasta e patate “senza provola”, mentre la modella e showgirl, ex di Balotelli, si è tuffata in mare.

Raffaela Fico aveva di recente confermato un bagno sexy a Posillipo e così è stato. Il servizio è andato in onda ieri e la Fico si è spogliata in tv, mostrando il suo bel fisico in un bikini sexy, per poi tuffarsi a mare.