Leclerc ‘alleato’ di Perez: Checo in pole a Miami! Decisivo un errore del monegasco

Un sabato di qualifiche sorprendente e clamoroso oggi in Florida. La Q3 del GP di Miami è terminata con un brutto errore di Charles Leclerc a circa 3 minuti dal termine della sessione, che ha costretto ad interrompere in anticipo la Q3.

I piloti tutti, dunque, non hanno potuto fare un ultimo tentativo dopo che il monegasco ha perso l’anteriore della sua Ferrari, finendo contro le barriere e la gara di domani partirà con Sergio Perez in pole position.

Il messicano della Red Bull si prende la prima posizione della griglia di partenza, seguito da Alonso e Sainz. Quarto invece Magnussen, che si lascia alle spalle Gasly e Russell.

Partirà dalla 7ª casella in griglia invece Leclerc, mentre Verstappen sarà ancora più lontano, 9°. Lontano Lewis Hamilton, rimasto fuori dal Q3.

Le parole dei top-3

Perez: “credo che sia stato il mio weekend peggiore, non riuscivo a capire come recuperare quei decimi che mi mancavano da Max e dalle Ferrari, ho resettato tutto, abbiamo fatto un piccolo cambiamento prima delle qualifiche e tutto ha preso vita. Finora mi mancava tutto, non riuscivo a mettere insieme le cose, questo asfalto poi è molto sensibile alla temperatura. Io me la sto godendo, la prendo gara per gara, andrò in pista e vedremo domani”.

Alonso: “è stata una buona qualifica, le FP3 sono state confuse, abbiamo provato diverse versioni di assetto, il team è poi tornato a quello che conosceva e la macchina ha preso vita in qualiifca. Il bilanciamento è perfetto, mi sono goduto ogni giro, era davvero piacevole da guidare, io oggi avevo fiducia e sono molto soddisfatto. Bisogna tener d’occhio il meteo, se dovesse piovere sarebbe un’insidia in più. Io sono sempre stato motivato, ho sempre lavorato sodo, ma non avevo probabilmente il team che credeva nelle mie prestazioni e nelle mie qualità anche nel trovare l’assetto della macchina per farla progredire e poi non ho avuto una macchina veloce come ce l’ho ora”.

Sainz: “sono state qualifiche molto complicate per tutti, credo sia difficile trovare il giusto feeling con le gomme su questo asfalto, era facile commettere errori. In generale il terzo posto non è quello che è il nostro obiettivo ma oggi non penso che potessimo fare di meglio. Non sappiamo domani come sarà il caldo, la gara di solito è il nostro punto debole, ma dobbiamo fare del nostro meglio. Credo che la Red Bull è la Red Bull, sono molto veloci, per tutti gli altri sarà una bella battaglia. Avevo ancora tanto da esprimere, penso che tutti sarebbero migliorati tanto”.