Problemi per Sinner contro Cerundolo: il motivo della prestazione sottotono

E’ già finita l’avventura di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia in corso di svolgimento a Roma. L’azzurro è stato sconfitto da Cerundolo e la prestazione del 21enne italiano non è stata all’altezza. In conferenza stampa, Sinner aveva confermato di non essersi sentito benissimo fisicamente, secondo le ultime notizie avrebbe accusato mal di stomaco proprio poche ore prima di scendere in campo.

“È stata una giornata tosta, ci tenevo tanto, ma anche dopo aver vinto il primo set non mi sentivo benissimo in campo. Fisicamente sono molto allenato, però ci sono giornate in cui non mi sento benissimo, come oggi, peccato, perché è successo proprio qui a Roma. Ora proviamo a capire perché è andata così, e di trovare la soluzione giusta”, le parole di Sinner dopo la sconfitta.

Jannik Sinner, infine, ha parlato dell’assenza del coach Simone Vagnozzi: “sono molto legato a lui, come sono legato a tutti quelli del mio team. Quando inizi un torneo con delle persone e poi queste si assentano, un pochettino lo subisci. Nei giorni scorsi Simone non si è sentito benissimo, avrà mangiato qualcosa che lo ha fatto stare male”.