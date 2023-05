Al via oggi il Giro d’Italia: percorso e altimetria della prima tappa

SportFair

L’attesa è terminata! Inizia oggi il Giro d’Italia 2023: la carovana rosa si sposterà oggi da Fossacesia Marina ad Ortona in un percorso di 19,6 km.

Ad aprire le danze sarà una cronometro individuale e tutti gli occhi saranno puntati su Filippo Ganna, uno dei favoriti al successo.

Il percorso

Cronometro individuale pianeggiante per circa 14 km con finale in ascesa fino all’arrivo che sarà anche GPM. La prima parte si svolge interamente lungo la Ciclovia Adriatica con sede stradale piatta, ben pavimentata e con 6 gallerie brevi e luminose lungo il percorso. Uscita dalla ciclabile con un breve restringimento di carreggiata e dopo il secondo intermedio inizia la salita di circa 1 km che porta all’abitato di Ortona. Salita finale di 1300 m al 5.4% per svoltare in leggera discesa verso il Castello Aragonese dove dopo un tratto di discesa più marcata si svolta a sinistra e salendo al 2% si coprono gli ultimi 750 m fino all’arrivo. Retta finale di 300 m su lastricato (largh. 7 m).