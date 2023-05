Paura al Giro d’Italia: brutta caduta, colpiti anche gli spettatori | VIDEO

SportFair

Si è conclusa anche la seconda tappa del Giro d’Italia del 2023 e si è registrato il successo di Jonathan Milan. Si sono verificati anche momenti di paura per un incidente. A poco meno di 4 km dal traguardo, una brutta caduta ha coinvolto diversi ciclisti fra i quali Tao Geoghegan Hart e Jay Vine che hanno perso secondi preziosi in classifica e Mads Pedersen che non ha potuto partecipare allo sprint finale.

Nella brutta caduta, alcuni ciclisti sono finiti contro il pubblico presente a bordo strada travolgendo anche alcuni spettatori finiti sull’asfalto.

Una caída a menos de 4km marcó la llegada y pilló a gente como Mads Pedersen. Geoghean Hart o Jay Vine, cortados, perdieron 19-20″. #Giro pic.twitter.com/hcRVv2uwkk — Ciclismo En TV (@CiclismoenTv) May 7, 2023