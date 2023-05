Patteggiamento Juventus, c’è l’accordo: la sentenza del Tribunale federale

SportFair

Dopo il -10 del processo plusvalenze arriva oggi la nuova sentenza per quanto riguarda il caso “Manovre stipendi“. Protagonista, ancora una volta, la Juventus arrivata a fine stagione tanto nella sua annata calcistica quanto nella sua competizione stagionale, parallela, giocata nelle aule di tribunale.

Il patteggiamento

Nella serata di ieri la svolta. Il processo previsto per il 15 giugno è stato anticipato alla giornata odierna, martedì 30 maggio. La Juventus ha chiesto il patteggiamento, un accordo con la Procura Federale per ottenere una mena ridotta a 1/3 del massimo, inflitta nella stagione in corso in cui ormai la Champions League è irraggiungibile, da sommare alla pena inflitta nel primo processo. L’obiettivo era preservare la prossima stagione e iniziarla senza il segno meno.

La decisione del Tribunale Federale Nazionale

E’ ufficiale il patteggiamento della Juventus sull’inchiesta della manovra stipendi. E’ arrivata la ratifica del Tribunale Federale: solo un’ammenda per il club bianconero che non presenterà ricorso sulla penalizzazione di 10 punti. L’ex presidente della Juventus Andrea Agnelli ha deciso di non patteggiare: si presenterà al processo in programma il prossimo 15 giugno 2023.

“Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, non definitivamente pronunciando, preso atto dell’istanza congiunta presentata dall’Avv. Davide Sangiorgio, nell’interesse del Dott. Andrea Agnelli, e dall’Avv. Giorgio Ricciardi, rappresentante della Procura Federale, al fine di ottenere un rinvio per proseguire nelle già avanzate interlocuzioni, finalizzate alla valutazione di una proposta di accordo ex art. 127 CGS; ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento, stralcia dal presente procedimento la posizione del Dott. Andrea Agnelli, la cui trattazione rinvia all’udienza del 15 giugno 2023, ore 10:30, in presenza, con salvezza dei diritti di prima udienza”.

Comunicata l’ammenda per il club comminata dal Tribunale federale: la Juventus pagherà 718.000 euro. Multa da 47 mila euro per Fabio Paratici, 35,25 mila euro per Pavel Nedved e Federico Cherubini. Sanzioni anche per Cesare Gabasio (18,5 mila euro), Paolo Morganti (15 mila), Giovanni Manna (11,75 mila) e Stefano Braghin (10 mila).