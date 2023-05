Paola Saulino la storia con un giocatore del Napoli e i piani: “il 4 giugno uno spogliarello live”

SportFair

Il Napoli è campione d’Italia! La squadra partenopea si è aggiudicata il titolo con 5 giornate di anticipo e oggi festeggerà con i suoi tifosi al Maradona nella sfida della 34ª giornata di Serie A contro la Fiorentina.

La festa finale sarà a giugno, al termine della stagione, quando il Napoli riceverà il trofeo ed in tanti stanno programmando qualcosa di speciale. Come Paola Saulino, che nei giorni scorsi ha anche chiesto aiuto ai suoi follower sui social, cercando un autobus a forma di nave diventato virale durante i festeggiamenti per il Napoli.

A Notizie.com l’influencer napoletana ha raccontato i suoi programmi, svelando anche importanti scoop.

“Torna lo scudetto dopo 33 anni, che sono pure gli anni miei e quelli di Cristo. Insomma, il tricolore del Napoli come metafora della mia vita. ‘Dalla pelle al cuore’, come canta Venditti, anche se non è napoletano. Da Napoli sono scappata 12 anni fa e qui sono tornata. Praticamente si è chiuso un ciclo, per me“, ha affermato Paola prima di parlare dei suoi festeggiamenti: “si, un sogno ce l’ho. La festa scudetto ufficiale sarà il 4 giugno e per l’occasione voglio affittare un pullman e fare uno spogliarello live… a battere la barriera dell’online. Anche a spese mie, sia chiaro. Insomma, vorrei fare una cosa professionale. Napoli mi aiuti?“.

“I giocatori e la società non ci azzeccano niente, mica mi possono invitare. E poi non mi chiamerebbero mai per spogliarmi. Ho bisogno di qualcuno che mi dica dove posso parcheggiare il pullman. I soldi ce li ho, poi se mi aiutano… insomma ingegniamoci“, ha affermato.

Non è mancata poi una piccola parentesi di gossip: “ono stata già con un calciatore di questo Napoli, ma è una storia chiusa, finita bene. Il nome non posso e non lo voglio dire, alla fine non ha lasciato la moglie… ma io ho capito tutto chiuso, storia finita. Perdonatos”, ha concluso.