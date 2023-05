Un altro oriundo in Nazionale italiana: Lucas Piton, il brasiliano del Vasco Da Gama

SportFair

Si avvicina un periodo fondamentale per la Nazionale italiana, chiamata ad importanti importantissimi per le qualificazioni agli Europei e le partite di Nations League. Continuano le discussioni sui calciatori oriundi e l’ultima notizia riguarda la convocazione dell’Italia di un volto nuovo per le prossime sfide di Nations League. Come comunicato dal Vasco da Gama sul proprio sito ufficiale, Lucas Piton è stato preconvocato per la semifinale di Nations League contro la Spagna del 15 giugno, e per l’eventuale finale del 18.

Chi è Lucas Piton

Lucas Piton Crivellaro è un calciatore brasiliano con cittadinanza italiana, classe 2000 e destinato ad un futuro di altissimo livello. E’ un terzino sinistro in grado di disimpegnarsi bene sia in fase difensiva che offensiva. E’ veloce e dotato di una buona progressione palla al piede, il suo punto di forza è anche la precisione nei cross.

Cresciuto nelle giovanili Corinthians, si è disimpegnato per le sue qualità ed è stato promosso in prima squadra. Nel 2022 il passaggio al Vasco da Gama, la sua squadra attuale. E’ considerato già un punto di riferimento e continua a lavorare per diventare un protagonista anche della Nazionale italiana.