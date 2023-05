Ocon, caos ai box a Baku: la rivelazione di un fotografo

SportFair

La gara di Formula 1 a Baku ha regalato grandi emozioni, sorprese a anche momenti di paura. Trionfo di Sergio Perez, alle sue spalle il compagno di squadra Max Verstappen. Al terzo posto Leclerc, la Ferrari è finalmente tornata competitiva e le prospettive per il futuro sono interessanti.

In attesa del gran premio di Miami, continua a tenere banco il caso Ocon. Ai box si sono registrati momenti di grande paura con il pilota francese che ha rischiato di travolgere alcuni fotografi.

Le rivelazioni sono state svelate proprio da un fotografo. “In questi tempi abbiamo bisogno di titoli migliori rispetto a ‘Poteva finire in tragedia’. E’ accaduto che questa volta la FIA ha dato il via libera un po’ prima del solito. E non si trattava soltanto di noi fotografi, ma anche dei funzionari. Sicuramente è stato pericoloso e non sarebbe dovuto accadere”, le parole di un fotografo russo riportate da Formula 1 Passion.