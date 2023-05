Il Napoli non può festeggiare, la Lazio rimanda ancora la festa scudetto

SportFair

Emozioni forti nelle partite della 33ª giornata del campionato di Serie A, la vittoria della Lazio contro il Sassuolo rimanda ancora la festa scudetto del Napoli. Vittoria con il minimo sforzo della squadra di Maurizio Sarri contro il Sassuolo, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-0 con raddoppio in pieno recupero di Basic.

Giallo nel primo tempo con il gol di Immobile, prima convalidato e poi annullato dal Var. La Lazio gioca con grinta e passa in vantaggio con un gol di Felipe Anderson. I neroverdi ci provano soprattutto con Berardi, poi nel finale il raddoppio. Il Napoli avrà bisogno almeno di un punto contro l’Udinese per festeggiare lo scudetto.

Show dell’Inter, in grandissima forma e sempre più una candidata alla qualificazione in Champions League. Prova di forza della squadra di Simone Inzaghi contro il Verona, il risultato di 0-6 lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro. Autogol di Gaich, poi Calhanoglu, Dzeko (doppietta) e Lautaro Martinez (doppietta).

Partita equilibrata tra Monza e Roma, due squadre in salute. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-1 con i gol di El Shaarawy su grave errore di Di Gregorio e poi il pareggio di Caldirola. Solo un pareggio casalingo per il Milan, a San Siro contro la Cremonese. La gara si sblocca con un gol di Okereke al 77′, in pieno recupero il pareggio con un calcio di punizione con deviazione in mischia. Espulso Pickel per un colpo a Tonali.